ترامب يعلن إتمام صفقة تيك توك مع الصين رغم الجدل داخل واشنطن

وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق "تيك توك" بعد مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدًا أنّ الصفقة تمثل خطوة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ الحكومة الأميركية من المتوقع أن تحصل على رسوم بمليارات الدولارات نتيجة هذه الصفقة، موضحة أنّ المستثمرين المشاركين سيدفعون هذه المبالغ مقابل تسهيل التفاوض مع الصين.

وكان الكونغرس قد أقر قرارًا يقضي بحظر التطبيق داخل الولايات المتحدة اعتبارًا من يناير 2025، ما لم تُقدم الشركة المالكة "بايت دانس" الصينية على بيع أصولها الأميركية، لكن ترامب اختار تأجيل تنفيذ القانون بحثًا عن مخرج يضمن بقاء التطبيق.

وأكد الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي أنّه يحب "تيك توك" لأنه ساعده في الوصول إلى فئة الشباب، واصفًا التطبيق بأنه يملك "قيمة هائلة" لا يمكن التفريط بها، مشددًا على أنّ واشنطن هي صاحبة القرار النهائي بشأن الصفقة.

ورغم الإعلان، لا تزال بنود الاتفاق غير واضحة، خصوصًا ما يتعلق بملكية الشركة ومدى سيطرة بكين عليها، وهو ما يثير مخاوف المشرعين من احتمال استغلال التطبيق في التجسس أو التأثير على الرأي العام الأميركي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أنّ الصفقة ستنقل أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى ملاك أميركيين، في حين ستظل الخوارزميات الأساسية تحت إدارة "بايت دانس"، الأمر الذي يثير قلقًا داخل الأوساط السياسية الأميركية.

من جانبها، شددت الصين على أنّ التطبيق لا يشكل أي تهديد للأمن القومي الأميركي، مؤكدة عدم وجود أدلة تدعم هذه الاتهامات، وفق ما أوردته "سكاي نيوز".