حماس: الاحتلال يواصل التدمير المُمنهج بغزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاحتلال يواصل التدمير الممنهج لأحياء غزة في إطار إبادة جماعية وتطهير عرقي إجرامي.

وأضافت حماس، أن حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو تشن حربًا مفتوحة على المدنيين الأبرياء ولا سيما في مدينة غزة.

وأكدت الحركة، أن أفعال الاحتلال جرائم حرب تستوجب تدخلًا فوريًا من مجلس الأمن الدولي لفرض وقف الإبادة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وذكرت أن الإدارة الأمريكية هي شريك فعلي في جريمة لن يغفرها التاريخ بحق الإنسانية.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفاعل ومواصلة الضغط لوقف جريمة الإبادة في غزة.