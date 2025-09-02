السوداني: شراكة العراق وأمريكا أسهمت في تعزيز الأمن إقليميًا ودوليًا

بغداد (د ب أ)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بأن الشراكة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية حققت نتائج مهمة تخدم مصالح البلدين.

وقال السوداني، خلال استقباله القائد الجديد للقيادة الأمريكية الوسطى الأدميرال براد كروبر والوفد المرافق له، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق، إن هذه الشراكة "أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار، محليًا وإقليميًا ودوليًا" .

بدوره، أشاد الأدميرال كوبر بدور العراق بوصفه نموذجًا للتعاون الناجح في مجال مكافحة الإرهاب.

وجدد كوبر التزام واشنطن بالبناء على ما تحقق من نجاحات والمضي في التعاون الأمني وتعزيز التواصل الستراتيجي في المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء التباحث في مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة، والتقدم المتحقق في مجال الحرب على الإرهاب، ومتابعة تنفيذ الإعلان المشترك الصادر في سبتمبر 2024، حيث جرى التأكيد على الالتزام بجميع بنود الإتفاق.

كما شهد اللقاء على أهمية استمرار الحوار بشأن التعاون الأمني المشترك على المستوى الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول جوانب الشراكة الثنائية وسبل تنميتها.

وشرعت القوات الأمريكية منذ الشهر الماضي بالانسحاب التدريجي من قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار وفكتوريا في مطار بغداد الدولي تمهيدا لاستكمال انسحابها من العراق نهاية الشهر الحالي.

وتقول مصادر عراقية إن القوات الأمريكية انسحبت باتجاه دولة الكويت وإلى القواعد الأمريكية في إقليم كردستان.