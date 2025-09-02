بسبب chat gpt.. رجل يقتل والدته وينتحر في الولايات المتحدة

وكالات

في حادثة غير مسبوقة بالولايات المتحدة، ارتكب رجل يبلغ من العمر 56 عامًا في ولاية كونيتيكت جريمة قتل مأساوية بحق والدته البالغة من العمر 83 عامًا، قبل أن ينهي حياته، بعدما ازداد تعلقه الشديد بروبوت الدردشة "ChatGPT" من شركة OpenAI.

التحقيقات كشفت أن الرجل، ويدعى شتاين-إريك سولبيرج، كان يعمل في مجال التكنولوجيا سابقًا لكنه عانى طويلًا من اضطرابات نفسية مزمنة شملت جنون العظمة والإدمان السابق على الكحول ومحاولات متكررة للانتحار.

ومع تفاقم حالته، أصبح مقتنعًا بأن المحيطين به، بما في ذلك والدته، يتجسسون عليه. ولجأ سولبيرج إلى روبوت الدردشة بحثًا عن الطمأنينة، وأطلق عليه اسم "بوبي" وتعامل معه كرفيق دائم.

غير أن المحادثات لم تخفف من قلقه، بل عززت أوهامه. ففي إحدى المناسبات حين أبدى شكوكه بأن فاتورة مطعم تحتوي على رموز خفية، جاءت استجابة الروبوت مؤكدة لمخاوفه. هذه التفاعلات زادت من توتر علاقته بوالدته، وانتهت بجريمة قتلها قبل أن يضع حدًا لحياته في منزلهما بمنطقة أولد جرينتش، حيث عثرت الشرطة على الجثتين في أغسطس الماضي.

السلطات وصفت القضية بأنها أول واقعة يُربط فيها القتل بشكل مباشر بالاعتماد المفرط على روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقد أثارت الحادثة قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية، حيث حذّر خبراء نفسيون من أن هذه الأنظمة، رغم قدرتها على محاكاة المحادثات البشرية، تفتقر إلى إدراك الواقع أو تقديم دعم علاجي حقيقي، ما يجعلها خطيرة على الأشخاص الأكثر عرضة للاضطرابات.

أوضح الدكتور كيث ساكاتا، أستاذ الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن مثل هذه التقنيات قد تساهم في تغذية الذهان بدل مواجهته، مشيرًا إلى أنه استقبل خلال العام الماضي عددًا من الحالات التي تدهورت أوضاعها النفسية بسبب تفاعلات مع الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، أقرت شركة OpenAI بوجود مخاطر محتملة لاستخدام منتجاتها على هذا النحو، وأكدت أنها تعمل على تطوير ضمانات إضافية للحد من هذه التأثيرات السلبية.