

وكالات

أعلنت حركة جيش تحرير السودان، إن أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم في انهيار أرضي دمر قرية في منطقة جبال مرة غربي السودان، مشيرة إلى أنه لم ينج منه سوى شخص واحد.

وأضافت الحركة، التي يقودها عبد الواحد نور، أن الانهيار الأرضي وقع يوم الأحد إثر هطول أمطار غزيرة، وفقا للعربية.

ونعت الحركة في بيان لها ضحايا قرية ترسين الذين قضوا نتيجة للانزلاقات الارضية الكبيرة والمدمرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة.

وأوضحت أن الانزلاقات وقعت بسبب بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

وأضافت أنه وبحسب المعلومات الأولية فإن جميع سكان القرية وتقدر عددهم بأكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم ولم ينجو من بينهم إلا شخص واحد فقط.

وأشارت الى أن منطقة ترسين المنهارة تعد من أشهر مناطق جبل مرة لانتاج الموالح تسوت بالأرض تماما.

وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والضمير الإنساني الحي المساعدة لانتشال الضحايا.