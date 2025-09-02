

وكالات

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام في بلاده عبر نشر قوات بحرية في منطقة البحر الكاريبي.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية وسط تعزيزات كبيرة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الكاريبي والمياه القريبة.

ويقول مسؤولون أمريكيون، إن هذا التحرك يهدف إلى التصدي للتهديدات من عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على عصابات المخدرات هدفا أساسيا لإدارته في إطار جهود أوسع تهدف إلى الحد من الهجرة وتأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

لكن مادورو ووزير الداخلية ديوسدادو كابيلو ومسؤولين آخرين قالوا، إن الولايات المتحدة تهدد بلادهم وإن هذا التعزيز يأتي في إطار مساعي لتبرير التدخل ضدهم.

وقال مادورو: "يسعون إلى تغيير النظام من خلال التهديد العسكري"، وهو التعليق ذاته الذي أدلى به ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وأضاف: "تواجه فنزويلا أكبر تهديد تشهده قارتنا منذ 100 عام، لم نشهد وضعا كهذا من قبل".

وشدد على أن بلاده مسالمة لكنها لن ترضخ للتهديدات، إذ قال إن الجيش الفنزويلي "على أهبة الاستعداد"، وفقا للعربية.

وسخرت الحكومة الفنزويلية من تأكيدات الولايات المتحدة أن البلاد وقيادتها طرف رئيسي في تجارة المخدرات على الساحة الدولية.