اعتقال شخص حاول إحراق السفارة الإسرائيلية في لاهاي

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، باعتقال شخص حاول اقتحام وإشعال حريق في بهو مبنى سفارة إسرائيل في لاهاي مساء اليوم.

وفي سياق منفصل، أفادت القناة 12، بمقتل شخص في حادث يشتبه أنه عملية دهس وسط تل أبيب وفرار المشتبه به، مضيفة أن الشرطة تجري عمليات تمشيط في المنطقة.