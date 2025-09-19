اعتقال شخص حاول إحراق السفارة الإسرائيلية في لاهاي
11:01 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
وكالات
أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، باعتقال شخص حاول اقتحام وإشعال حريق في بهو مبنى سفارة إسرائيل في لاهاي مساء اليوم.
وفي سياق منفصل، أفادت القناة 12، بمقتل شخص في حادث يشتبه أنه عملية دهس وسط تل أبيب وفرار المشتبه به، مضيفة أن الشرطة تجري عمليات تمشيط في المنطقة.
