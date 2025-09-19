إعلان

الإليزيه: فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك

09:20 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

قصر الإليزيه

وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلًا عن الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، بأن 10 دول، بينها فرنسا، ستعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية الاثنين المقبل.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة "خط أحمر".

ويستعد أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة للتوجه إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بين 22 و30 سبتمبر الجاري، حيث تعتزم عدة دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

الرئاسة الفرنسية فرنسا ستعترف بدولة فلسطين ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة مؤتمر نيويورك
