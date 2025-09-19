زلزال بقوة 1 ,6 يضرب بابوا الإندونيسية ويسبب أضرارا متفرقة

جاكرتا- (أ ب)

ضرب زلزال بقوة 1 ,6 درجة منطقة بابوا بأقصى شرق إندونيسيا في وقت مبكر اليوم الجمعة، مما أسفر عن أضرار متفرقة في بلدة ساحلية.

ولم ترد أنباء، على الفور، عن وقوع إصابات.

وأفاد سوهاريانتو، رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، بانهيار منزلين، على الأقل، والجسر الرئيسي في بلدة نابير بإقليم بابوا الوسطى.

كما وقعت أضرار طفيفة في مكتب حكومي وكنيسة ومطار.

وأضاف سوهاريانتو، الذي يستخدم اسما واحدا مثل كثير من الإندونيسيين، في مقطع فيديو "بشكل عام، الوضع آمن وتحت السيطرة".

وقال المتحدث باسم الوكالة عبد المهري في بيان إن الناس هرعوا خارج منازلهم، إلى مناطق مرتفعة عندما وقع الزلزال وانقطعت شبكات الاتصالات في نابير وعدة بلدات أخرى في المنطقة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان مركزه على بعد 28 كيلومترا جنوب نابير وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا توجد احتمالية حدوث تسونامي لأن الزلزال كان مركزه في الأرض.

وشهدت نفس البلدة زلازل مميتة في 2004، أحدها في فبراير الماضي، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصا وألحق أضرار بمئات المنازل وآخر في نوفمبر من ذلك العام الذي تسبب في 32 وفاة.

وتقع إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يبلغ تعداد السكان فيه أكثر من 280 مليون شخص، فوق صدوع زلزالية رئيسية وعادة ما تتعرض لزلازل وثورانات بركانية.