إعلان

زلزال بقوة 1 ,6 يضرب بابوا الإندونيسية ويسبب أضرارا متفرقة

02:25 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

زلزال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جاكرتا- (أ ب)

ضرب زلزال بقوة 1 ,6 درجة منطقة بابوا بأقصى شرق إندونيسيا في وقت مبكر اليوم الجمعة، مما أسفر عن أضرار متفرقة في بلدة ساحلية.

ولم ترد أنباء، على الفور، عن وقوع إصابات.

وأفاد سوهاريانتو، رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، بانهيار منزلين، على الأقل، والجسر الرئيسي في بلدة نابير بإقليم بابوا الوسطى.

كما وقعت أضرار طفيفة في مكتب حكومي وكنيسة ومطار.

وأضاف سوهاريانتو، الذي يستخدم اسما واحدا مثل كثير من الإندونيسيين، في مقطع فيديو "بشكل عام، الوضع آمن وتحت السيطرة".

وقال المتحدث باسم الوكالة عبد المهري في بيان إن الناس هرعوا خارج منازلهم، إلى مناطق مرتفعة عندما وقع الزلزال وانقطعت شبكات الاتصالات في نابير وعدة بلدات أخرى في المنطقة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان مركزه على بعد 28 كيلومترا جنوب نابير وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا توجد احتمالية حدوث تسونامي لأن الزلزال كان مركزه في الأرض.

وشهدت نفس البلدة زلازل مميتة في 2004، أحدها في فبراير الماضي، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصا وألحق أضرار بمئات المنازل وآخر في نوفمبر من ذلك العام الذي تسبب في 32 وفاة.

وتقع إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يبلغ تعداد السكان فيه أكثر من 280 مليون شخص، فوق صدوع زلزالية رئيسية وعادة ما تتعرض لزلازل وثورانات بركانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إندونيسيا زلزال زلزال شرق إندونيسيا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الأوقاف لمصراوي: نرصد عمل أئمة في مِهن لا تليق.. وتحسين أحوالهم أولوية قصوى
عاجل| نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025