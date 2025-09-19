إيران تسحب مشروع قرار لحظر الهجمات على المنشآت النووية

فيينا- (أ ب)

قررت إيران في اللحظة الأخيرة، يوم الخميس، سحب مشروع قرار يحظر الهجمات على المنشآت النووية كانت قد طرحته للتصويت بالاشتراك مع الصين وروسيا ودول أخرى أمام الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال دبلوماسيون غربيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مداولات داخلية، إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا مكثفة خلف الكواليس لمنع اعتماد القرار.

وأضافوا أن واشنطن أثارت احتمال تقليص التمويل المقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما تم تبني القرار وإذا ما تحركت الوكالة لتقييد حقوق إسرائيل داخلها.

وفي عام 1981، تم تعليق تقديم المساعدة لإسرائيل في إطار برنامج المساعدة التقنية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية نتيجة هجوم إسرائيلي على مفاعل نووي في العراق.

وأدين ذلك الهجوم بشدة آنذاك في قرارات صدرت عن مجلس الأمن الدولي، والمؤتمر العام للوكالة، ومجلس محافظي الوكالة.

ويأتي سحب القرار بينما بدأ حلفاء الولايات المتحدة العد التنازلي لإعادة فرض عقوبات أممية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وفي كلمة أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت متأخر من يوم الخميس، أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة، رضا نجفي، أن بلاده "ومن منطلق روح حسن النية والانخراط البناء، وبناء على طلب عدد من الدول الأعضاء"، قررت تأجيل النظر في مشروع القرار إلى مؤتمر العام المقبل.