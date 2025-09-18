إعلان

إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود في جنوب غزة

08:01 م الخميس 18 سبتمبر 2025

مقتل 4 جنود فى جنوب غزة أرشيفلية

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 4 جنود فى جنوب غزة، فى أول وفيات يتم الإعلان عنها منذ بدء هجومها على مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قالت قيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقامة الإسلامية حماس، إن الأسرى الإسرائيليين موزعون داخل غزة لن يكون حريصين على حياتهم طالما قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قتلهم جميعًا.

ووجهت كتائب القسام في بيان لها اليوم الخميس، رسالة لجنود جيش الاحتلال بشأن اجتياح قطاع غزة، لافتة إلى أنها "لن تكون لقمة سائغة، وأن حماس جاهزة لإرسال أرواحهم لجهنم، وجرافاتهم ستكون أهدافا للمجاهدين وسببا لزيادة أعداد الأسرى".

وأشارت إلى أن "بدء العملية الإجرامية بمدينة غزة وتوسيعها يعني أن إسرائيل لن تحصل على أي أسير حي أو ميت"، مؤكدة أن قوات الاحتلال تدخل في حرب استنزاف ستكلفه أعدادا إضافية من القتلى والأسرى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 جنود فى جنوب غزة كتائب القسام حماس
