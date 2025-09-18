ستارمر: نعمل مع أمريكا لإنهاء الكارثة الإنسانية بالشرق الأوسط

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المملكة المتحدة تعمل مع أمريكا لإنهاء الكارثة الإنسانية في الشرق الأوسط، وإدخال المساعدات لسكان غزة وتحرير الأسرى المحتجزين من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأضاف ستارمر، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أن لندن وواشنطن تعملان معا لجمع إسرائيل والمنطقة على خطة شاملة من شأنها تحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد أن بريطانيا تعمل مع وأمريكا على الحاجة إلى تحقيق السلام لأن الوضع في غزة غير مقبول، ويجب إدخال المساعدات بسرعة، مضيفًا أن "الاعتراف بدولة فلسطينية جزء من حزمة يأمل أن تنقلنا من الوضع المريع الذي نراه اليوم إلى حل الدولتين".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن حركة حماس لا يمكن أن يكون لها دور مستقبلي في فلسطين.

وأشاد ستارمر، بالعلاقات بين أمريكا وبريطانيا التي تجددت عبر الشراكة التكنولوجية بقيمة 42 مليار دولار، مؤكدًا أنه ستغير حياة البشر خلال الفترة المقبلة.

ووصف الشركة الجديدة بأنها إشارة إلى تصميم أمريكا وبريطانيا على الفوز بهذا السباق معًا وضمان تحقيق فوائد حقيقية في الوظائف والنمو وخفض الفواتير.

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني، قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير، قائلا: "في الأيام الأخيرة أظهر بوتن وجهه الحقيقي أن هذه ليست تصرفات شخص يريد السلام".

وأضاف: "لقد ناقشنا اليوم كيفية بناء دفاعاتنا لدعم أوكرانيا بشكل أكبر وزيادة الضغط على بوتين بشكل حاسم لحمله على الموافقة على اتفاق سلام دائم".