ستارمر: الشراكة الجديدة بين أمريكا وبريطانيا ستغير حياة الناس

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الشراكة التكنولوجية الجديدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ستغير حياة البشر خلال الفترة المقبلة.

وأشاد ستارمر، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الخميس، بالعلاقات بين أمريكا وبريطانيا التي تجددت عبر الشراكة التكنولوجية بقيمة 42 مليار دولار.

ووصف الشركة الجديدة بأنها إشارة إلى تصميم أمريكا وبريطانيا على الفوز بهذا السباق معًا وضمان تحقيق فوائد حقيقية في الوظائف والنمو وخفض الفواتير.

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني، قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير، قائلا: "في الأيام الأخيرة أظهر بوتن وجهه الحقيقي أن هذه ليست تصرفات شخص يريد السلام".

وأضاف: "لقد ناقشنا اليوم كيفية بناء دفاعاتنا لدعم أوكرانيا بشكل أكبر وزيادة الضغط على بوتين بشكل حاسم لحمله على الموافقة على اتفاق سلام دائم".