إعلان

ستارمر: الشراكة الجديدة بين أمريكا وبريطانيا ستغير حياة الناس

06:02 م الخميس 18 سبتمبر 2025

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الشراكة التكنولوجية الجديدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ستغير حياة البشر خلال الفترة المقبلة.

وأشاد ستارمر، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الخميس، بالعلاقات بين أمريكا وبريطانيا التي تجددت عبر الشراكة التكنولوجية بقيمة 42 مليار دولار.

ووصف الشركة الجديدة بأنها إشارة إلى تصميم أمريكا وبريطانيا على الفوز بهذا السباق معًا وضمان تحقيق فوائد حقيقية في الوظائف والنمو وخفض الفواتير.

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني، قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير، قائلا: "في الأيام الأخيرة أظهر بوتن وجهه الحقيقي أن هذه ليست تصرفات شخص يريد السلام".

وأضاف: "لقد ناقشنا اليوم كيفية بناء دفاعاتنا لدعم أوكرانيا بشكل أكبر وزيادة الضغط على بوتين بشكل حاسم لحمله على الموافقة على اتفاق سلام دائم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني الشراكة بين أمريكا وبريطانيا العلاقات بين أمريكا وبريطانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون