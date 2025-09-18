قرقاش: أزمات العامين الماضيين أعادت رسم خريطة الشرق الأوسط
وكالات
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن التطورات التي شهدها الشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين أدت إلى تغييرات جوهرية في المشهد السياسي الإقليمي.
وأوضح قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "الحروب الإسرائيلية ومغامرات الميليشيات وأزمات المنطقة أعادت رسم الخريطة السياسية خلال عامين داميين، فيما تتكشف تباعًا المعاناة الإنسانية وتداعيات هذا الزلزال الجيوسياسي".
وأضاف أن غياب مشروع عربي موحّد يضمن الاستقرار والسيادة والكرامة والمستقبل، جعل الساحة مفتوحة لتوجهات فردية، قائلاً: "وكأن الرسالة أن يهتم كل طرف بمصيره وحده".
