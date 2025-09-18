أسوأ جفاف تشهده سوريا منذ عقود يدفع الملايين إلى حافة الهاوية

بي بي سي

كان من المفترض أن تكون حقول القمح خارج منطقة السقيلبية، قرب مدينة حماة السورية، ذهبية اللون ومليئة بالحبوب.

بدلًا من ذلك، أصبحت أرض ماهر حداد، التي تبلغ مساحتها 40 دونمًا (10 أفدنة)، جافة وخالية، بالكاد تُنتج ثلث محصولها المعتاد.

قال المُزارع البالغ من العمر 46 عامًا، وهو يتأمل في الأرض التي كلفته زراعتُها أكثرَ مما أعطته: "كان هذا العام كارثيًا بسبب الجفاف".

لم تُنتج حقوله سوى 190 كيلوغرامًا من القمح للدونم الواحد - وهو أقل بكثير من 400 - 500 كيلوغرام كانت تنتجها في عام عادي.

قال حداد لبي بي سي: "لم نستعد ما أنفقناه على الزراعة، لقد خسرنا المال. لا أستطيع تمويل نفقات الموسم المقبل، ولا أستطيع تغطية تكاليف الطعام والشراب".

لكي يستطيع إطعام ابنتيه المراهقتين، يقترض الآن المال من أقاربه ليتمكن من العيش.

تتردد أصداء معاناة السيد حداد في جميع أنحاء سوريا، حيث أدى أسوأ جفاف منذ 36 عامًا إلى انخفاض إنتاج محاصيل القمح بنسبة 40 في المئة، ويدفع البلاد - التي يعيش ما يقرب من 90 في المئة من سكانها بالفعل في فقر - إلى حافة أزمة غذائية أوسع نطاقًا.

يشير تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إلى أن سوريا ستواجه نقصًا في القمح، قدره 2.73 مليون طن هذا العام، وهو ما يعادل الاحتياجات الغذائية السنوية لـ 16.25 مليون شخص.

وحذّر بيرو توماسو بيري، كبير مسؤولي برامج منظمة الأغذية والزراعة في سوريا، من أنه بدون المزيد من المساعدات الغذائية أو القدرة على استيراد القمح، فإن أزمة الجوع في سوريا ستتفاقم بشكل كبير.

وقال: "قد يصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة بحلول أواخر عام 2025 وحتى منتصف عام 2026"، مشيرًا إلى أن أكثر من 14 مليون سوري - أي ستة من كل عشرة أشخاص - يكافحون بالفعل من أجل الحصول على ما يكفيهم من الطعام. ومن بين هؤلاء، يواجه 9.1 مليون شخص جوعًا حادًا، منهم 1.3 مليون شخص في ظروف قاسية، بينما يواجه 5.5 مليون شخص خطر الانزلاق إلى أزمة إذا لم يتم التدخل العاجل.

وأظهر التقرير نفسه أن هطول الأمطار انخفض بنحو 70 في المئة، ما أدى إلى بوار 75 في المئة من الأراضي الزراعية المروية بمياه الأمطار في سوريا.

وقال السيد بيري: "هذا هو الفرق بين قدرة الأسر على البقاء في مجتمعاتها أو إجبارها على الهجرة. بالنسبة للأسر الحضرية، يعني ذلك ارتفاع أسعار الخبز. وبالنسبة للأسر الريفية، يعني ذلك انهيار سبل عيشها".

تبيع العائلات المشتغلة بالزراعة مواشيها لتعويض خسائرها من القمح، ما يقلل من عدد وجباتها اليومية، كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل.

ومع ذلك، فإن آثار الجفاف تمتد إلى ما هو أبعد من آلاف الكيلومترات من الأراضي الزراعية القاحلة.

يُعد القمح محصولًا أساسيًا في سوريا. فهو المكون الرئيسي للخبز والمعكرونة، وهما غذاءان أساسيان يُفترض أن يكونا غذاءً منخفض التكلفة للأُسَر - لذا، مع نقص إمدادات القمح، ترتفع التكلفة.

أصبح توفير الخبز بالنسبة للأرملة سناء محاميد، البالغة من العمر 39 عامًا، معاناةً كبيرة.

مع ستة أبناء تتراوح أعمارهم بين 9 و20 عامًا، تعتمد سناء على أجر ولديها، لكن دخلهما لا يكفي لتغطية نفقات الأسرة الأساسية.

قالت: "أحيانًا نقترض المال لشراء الخبز فقط".

في العام الماضي، كان كيس الخبز يكلف سناء 500 ليرة سورية (4.1 دولار أمريكي)، أما الآن فهو يكلف 4500 ليرة سورية. لإطعام أسرتها، تحتاج سناء إلى كيسين يوميًا - بتكلفة 9000 ليرة، قبل احتساب أي طعام آخر.

تقول: "هذا كثير جدًا. هذا مجرد خبز، وما زلنا بحاجة إلى أشياء أخرى. إذا ارتفع سعر الخبز مرة أخرى، فستكون هذه مشكلة كبيرة. أهم شيء هو الخبز".

تُمثل هذه الأزمة تحديًا للرئيس المؤقت، أحمد الشرع، في حين تعمل إدارته على إعادة بناء سوريا في أعقاب الصراع الذي استمر 14 عامًا، وانتهى بإزاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول من عام 2024.

تسارع الوكالات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتدخل إلى جانب الحكومة لتقديم دعم الخبز للمعرَّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

لكنّ مسؤولي الإغاثة يُحذّرون من أن الدعم ليس سوى حل مؤقت، وأن استقرار سوريا على المدى الطويل يعتمد على قدرة المزارعين على البقاء في أراضيهم ومواصلة الإنتاج.

صرحت ماريان وارد، مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا: "نسعى لإبقاء الناس في مجال الزراعة". وقد عملت المسؤولة الإغاثية على تقديم 8 ملايين دولار، كمدفوعات مباشرة لصغار المزارعين - حوالي 150 ألف شخص - الذين فقدوا جميع محاصيلهم.

وأضافت: "إذا لم تكن ستجني المال، فستترك الأرض. وعندها لن تجد من يعمل في القطاع الزراعي الضروري للاقتصاد".

ولكن بعد أكثر من عقد من الحرب، عانى القطاع الزراعي في سوريا بالفعل من انهيار اقتصادي، وتدمير أنظمة الري، وزرع الألغام في الحقول.

يقول الدكتور علي علوش، مدير الزراعة في منطقة دير الزور، سلة غذاء سوريا، إن حقول القمح تحتاج إلى الري من أربع إلى ست مرات في الموسم، ولكن بسبب قلة الأمطار، لم يتمكن معظم المزارعين من تحقيق ذلك.

وأضاف: "الشغل الشاغل للمزارع هو تأمين المياه، والماء يتطلب وقودًا. وقد ارتفع سعر الوقود بشكل كبير، ليصل إلى 11 ألف إلى 12 ألف ليرة سورية للتر".

أدى ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع الكهرباء إلى صعوبة الحصول على مضخات المياه، وتراكم الديون على العديد من المزارعين.

ويقول الدكتور علوش إن من أولويات إدارته والحكومة الانتقالية في دمشق ضخ الأموال في مشاريع الري - مثل أنظمة الري بالتنقيط التي تعمل بالطاقة الشمسية - التي ستجعل المياه في متناول المزارعين.

لكن مشاريع كهذه تتطلب وقتًا ومالًا، وهي رفاهية لا يملكها مزارعو القمح حاليًا.

لذا، بالنسبة لملايين السوريين في جميع أنحاء البلاد، ليس هناك سوى شيء واحد يمكنهم فعله في الأشهر المقبلة: الدعاء من أجل المطر.