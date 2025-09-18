إعلان

تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم

11:37 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

تساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراً وُصف بأنه شديد اللهجة، موجهاً إلى المواطنين الإسرائيليين الراغبين في السفر إلى الخارج. ووفقاً للتحذير، فقد تم تصنيف كل من مصر (بما في ذلك شبه جزيرة سيناء) والأردن وتركيا على أنها دول تُشكل "خطراً حقيقياً على الحياة" بالنسبة للإسرائيليين.

وبحسب ما نشره موقع يسرائيل هيوم، أوضح المجلس أن الإسرائيليين أصبحوا في الآونة الأخيرة أهدافاً محتملة لهجمات، مشدداً على ضرورة الامتناع عن ارتداء أو إظهار أي رموز دينية أو وطنية تشير إلى الهوية اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة.

كما دعا المجلس المسافرين إلى تجنب نشر محتويات على منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تكشف عن خلفيتهم العسكرية أو ارتباطهم بخدمة الجيش الإسرائيلي، باعتبارها قد تُعرّضهم للاستهداف.

وكان المجلس قد حذر في وقت سابق من أن اقتراب الذكرى الثانية لهجمات 7 أكتوبر قد يتزامن مع تصاعد في أنشطة الجماعات المسلحة، الأمر الذي يزيد من حجم المخاطر الأمنية على الإسرائيليين خارج حدود البلاد.

وتزامن إصدار هذا التحذير مع اقتراب الأعياد اليهودية الكبرى، وهو ما يفسر تصاعد القلق الأمني الرسمي في إسرائيل من احتمال تعرض مواطنيها إلى تهديدات خلال هذه الفترة الحساسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الإسرائيليين تل أبيب مصر الأردن تركيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التعليم: مصروفات العام الدراسي 2026 تُسدد إلكترونيًا فقط
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يخالف التوقعات ويهبط ببداية تعاملات الخميس