تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم

وكالات

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيراً وُصف بأنه شديد اللهجة، موجهاً إلى المواطنين الإسرائيليين الراغبين في السفر إلى الخارج. ووفقاً للتحذير، فقد تم تصنيف كل من مصر (بما في ذلك شبه جزيرة سيناء) والأردن وتركيا على أنها دول تُشكل "خطراً حقيقياً على الحياة" بالنسبة للإسرائيليين.

وبحسب ما نشره موقع يسرائيل هيوم، أوضح المجلس أن الإسرائيليين أصبحوا في الآونة الأخيرة أهدافاً محتملة لهجمات، مشدداً على ضرورة الامتناع عن ارتداء أو إظهار أي رموز دينية أو وطنية تشير إلى الهوية اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة.

كما دعا المجلس المسافرين إلى تجنب نشر محتويات على منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تكشف عن خلفيتهم العسكرية أو ارتباطهم بخدمة الجيش الإسرائيلي، باعتبارها قد تُعرّضهم للاستهداف.

وكان المجلس قد حذر في وقت سابق من أن اقتراب الذكرى الثانية لهجمات 7 أكتوبر قد يتزامن مع تصاعد في أنشطة الجماعات المسلحة، الأمر الذي يزيد من حجم المخاطر الأمنية على الإسرائيليين خارج حدود البلاد.

وتزامن إصدار هذا التحذير مع اقتراب الأعياد اليهودية الكبرى، وهو ما يفسر تصاعد القلق الأمني الرسمي في إسرائيل من احتمال تعرض مواطنيها إلى تهديدات خلال هذه الفترة الحساسة.