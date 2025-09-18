الدفاع الروسية: قواتنا تتقدم على جميع الجبهات الأوكرانية



وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها تحرز تقدما على جميع الجبهات في أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة حول منطقة بوكروفسك.

وقال الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس أركان القوات المسلحة الروسية في "العملية العسكرية الخاصة"، إن القوات تحرز تقدما في منطقة دونيتسك الشرقية، وهي النقطة المحورية في الصراع، وإلى الغرب في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك.

ونقلت وزارة الدفاع عن جيراسيموف، قوله: "تتقدم قواتنا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في جميع الاتجاهات تقريبا".

وأضاف، مستخدما اسم مدينة بوكروفسك الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية: "يجري أعنف القتال في اتجاه كراسنوارميسك، حيث يحاول العدو، بأي وسيلة ودون أي اعتبار للخسائر، وقف تقدمنا واستعادة زمام المبادرة دون جدوى"، وفقا لسكاي نيوز.

وقال إن الجيش الأوكراني "نشر أفضل الوحدات القتالية المدربة والأكثر قدرة على القتال، وسحبها من مناطق أخرى وهذا يسهل تقدم قواتنا في قطاعات أخرى".

وبين جيراسيموف، أن القوات الروسية تحرز تقدما أيضا في السيطرة على كوبيانسك، وهي مدينة مدمرة إلى حد كبير في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وعلى يامبيل في الشرق.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية لم تحقق نجاحا يذكر على الخطوط الأمامية في أحدث تحركاتها.

وقال قائد عسكري أوكراني هذا الأسبوع، إن قواته صدت تقدما روسيا بالقرب من بوكروفسك.

فيما ذكر متحدث باسم وحدة أوكرانية بالقرب من كوبيانسك، أمس الأربعاء، أن محاولة روسية لاجتياح البلدة انتهت بأسر عدد من الجنود الروس.