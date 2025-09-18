

وكالات

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى الكف عن اعتبار نفسه "إمبراطور العالم"، مؤكدا ضرورة أن ينتهج أسلوبا حضاريا في الحوار مع الدول الأخرى.

وقال لولا دا سيلفا: "ليست لديّ أي علاقة مع ترامب، لأنه عندما انتُخب لأول مرة لم أكن رئيسا، كانت علاقاته مع الرئيس بولسونارو، وليس مع البرازيل".

أضاف: "لم أحاول أبدا الاتصال بترامب لمناقشة الرسوم الأمريكية، لأنه لم يكن يريد الحديث، لكنني مستعد لتحيته عند لقائنا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، غير أنه ينبغي ألا يعتبر نفسه إمبراطورا للعالم".

وانتقد الرئيس البرازيلي الأسلوب الذي اتبعته إدارة ترامب في فرض الرسوم على السلع البرازيلية، قائلا: "إن واشنطن لم تتعامل مع بلاده بـ"طريقة حضارية"، إذ كان ترامب يعلن عن قراراته عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من الحوار المباشر.

ولفت إلى أنه يتمتع بعلاقات أوثق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقارنة بترامب، نظرا لأنهما يعرفان أحدهما الآخر منذ سنوات طويلة.

وردّ الرئيس البرازيلي على الاتهامات بأن بلاده تساعد روسيا في تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا من خلال شراء النفط الروسي، قائلا: "البرازيل لا تموّل روسيا نحن نشتري النفط لأننا بحاجة إليه، تماما كما تفعل الصين والهند وبريطانيا أو حتى الولايات المتحدة"، وفقا لروسيا اليوم.

كان قد وقع ترامب أمرا تنفيذيا في 30 يوليو الماضي، زاد بموجبه التعريفات الجمركية على المنتجات البرازيلية إلى 50%، لكنه في الوقت نفسه أدخل قائمة تضم 700 استثناء في قطاعات استراتيجية مثل تصنيع الطائرات والطاقة والزراعة.

من جانبه، أكد الرئيس البرازيلي أنه إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية على السلع البرازيلية فلن يندم على ما لا يمكن تغييره بل ستركز بلاده على إيجاد شركاء تجاريين آخرين.