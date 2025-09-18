إطلاق نار في أمريكا.. إصابة ضباط وتدابير احترازية بمدارس بنسلفانيا

شهدت ولاية بنسلفانيا الأمريكية، الأربعاء، حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم ضباط شرطة في مقاطعة يورك، بحسب ما أعلن مسؤولون محليون.

وقال نائب الحاكم أوستن ديفيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أرسلوا صلواتكم للضباط وجميع المتورطين في الحادث، واتبِعوا تعليمات الشرطة وابتعدوا عن المنطقة".

وأكد مستشفى "ويلسبان يورك" لشبكة ABC News أن شخصين على الأقل يتلقيان العلاج، فيما لم تتضح بعد حصيلة الإصابات أو خطورتها.

من جانبه، أوضح حاكم الولاية جوش شابيرو أنه تم إطلاعه على تطورات "الوضع المتعلق بإنفاذ القانون" في بلدة نورث كودوروس، وأعلن توجهه إلى موقع الحادث برفقة المدعي العام ديف صنداي.

وقالت المنطقة التعليمية في بيان إن جميع المدارس في منطقة سبرينج جروف التعليمية تحتمي في مكانها "بسبب حادث تورط فيه ضابط في منطقتنا"، مع التأكيد على أن الوضع لا يشمل أيًا من مدارسها أو طلابها.

وقالت المنطقة: "نصحتنا السلطات المحلية باحتجاز الطلاب والموظفين في مبانينا كإجراء احترازي أثناء إغلاق العديد من طرق المنطقة".