طهران: ما زلنا نتبادل رسائل غير مباشرة مع واشنطن

وكالات

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن تبادل الرسائل غير المباشرة مع الولايات المتحدة ما زال مستمراً، مؤكدة وجود مناقشات جارية بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن عدة دول في المنطقة سعت خلال الأشهر الماضية إلى تسهيل مسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران قدّرت تلك الجهود، لكنها لم تعين أي دولة كوسيط رسمي حتى الآن.

وانتقد بقائي القيود "غير المسبوقة" التي فرضتها واشنطن على وفود إيران في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، معتبراً أن هذه الخطوة "تتناقض مع التزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة للمقر الأممي، وتضعف من مصداقيتها على الساحة الدولية".

وبشأن الموقف الأوروبي، شدد بقائي على أن "النهج الإيجابي لإيران يجب أن يقابله عمل متبادل من الأطراف الأوروبية"، محذراً من أن أي تصعيد أو تفعيل لآلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) يتعارض حتى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفًا: "إيران لم تعزف يوماً عن الدبلوماسية، بل تستثمر كل فرصة لتحقيق مصالح شعبها، والآن جاء دور الأطراف المقابلة لتبني نهج إيجابي".

كما أوضح أن التفاهم الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول آليات الضمان النووي "ليس اتفاقاً أحادياً بل حظي بقبول رسمي من الوكالة"، مؤكداً أن استغلال الوضع القائم لن يخدم مصلحة أي طرف.