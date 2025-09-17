وكالات

وسط أجواء الاحتفالات والاستعراضات الملكية التي تقام اليوم في المملكة المتحدة تكريمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد تحالف "أوقفوا ترامب" لتنظيم مظاهرات حاشدة في وسط لندن ومدينة ويندسور رفضًا للزيارة.

وكان ناشطون قد عرضوا، مساء الثلاثاء، صورًا للرئيس الأمريكي مع رجل الأعمال الراحل المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين على جدران قلعة ويندسور، بعد وقت قصير من وصول الطائرة الرئاسية إلى بريطانيا، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة المثيرة للجدل بين الرجلين.

وقالت سيما سيدا، المتحدثة باسم تحالف "أوقفوا ترامب"، في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "سيكون هذا احتجاجًا واسعًا ضد زيارة ترامب الرسمية. ترامب وسياساته الاستبدادية غير مرحب بها هنا، ولا ينبغي لرئيس الوزراء كير ستارمر أن يفرش له السجادة الحمراء".

وأضافت سيدا أن التحالف حشد مئات الآلاف ضد ترامب خلال ولايته الأولى، مؤكدة أن المعارضة لسياساته تزايدت منذ ذلك الحين، وأن المظاهرات الحالية تسعى إلى توحيد مختلف الحركات المدافعة عن الديمقراطية والمساواة والحقوق الفلسطينية في مواجهة "نهج ترامب".

وفي السياق ذاته، أعلنت شرطة العاصمة لندن عن إطلاق عملية أمنية "واسعة النطاق" بمشاركة أكثر من 1600 ضابط، مشيرة إلى أن نحو 50 مجموعة احتجاجية من المتوقع أن تتجمع في وسط لندن الأربعاء، وأكدت نائبة مفوض الشرطة لويز بوديفوت أن قوات الأمن في حالة استنفار قصوى لمنع أي اضطرابات.

وتطبق السلطات البريطانية شروط قانون النظام العام لتفادي أعمال الشغب، في وقت اتهمت فيه منظمات حقوقية هذا القانون بأنه يقوّض المشاركة المدنية ويستهدف بشكل غير متناسب مجموعات احتجاجية بعينها، ما يثير مخاوف بشأن تضييق مساحة الاحتجاج السلمي في البلاد.





