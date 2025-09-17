إعلان

انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في مدينة غزة وشمال القطاع

11:24 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

قصف غزة

وكالات

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة وشمال القطاع، نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسية تغذي المنطقة بالاتصالات، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال، رغم المخاطر الكبيرة التي تواجهها بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

وفي السياق ذاته، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطر وشيك لانقطاع كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، بفعل الاستهداف المتعمد والمتكرر من قبل الجيش الإسرائيلي للأبراج السكنية والبنايات العالية منذ 11 أغسطس الماضي، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق "المحو العمراني"، وترهيب المدنيين ودفعهم إلى النزوح القسري جنوبًا.

وأشار المرصد إلى أن تدمير البنية التحتية للاتصالات يعمّق عزلة السكان ويقوّض قدرتهم على توثيق الجرائم أو طلب النجدة، محذرًا من أن توقف محطات التشغيل بسبب نقص الوقود يفاقم الأزمة، ما يجعل سكان غزة مهددين بانقطاع كامل يعزلهم عن العالم الخارجي.

وأكد أن هذا الانقطاع يعرقل بشكل خطير عمل الطواقم الطبية والإغاثية، ويمنع وصولها إلى الضحايا، ويحرم المحاصرين تحت الركام من طلب المساعدة، مما قد يؤدي إلى مضاعفة أعداد الضحايا، ويحوّل قطع الاتصالات إلى أداة قتل غير مباشرة لا تقل خطورة عن القصف المباشر.

