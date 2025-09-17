

وكالات

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن فرص التوصل إلى نهاية سريعة للنزاع الأوكراني ضئيلة رغم لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين.

أضاف جوتيريش: "لست متفائلا بشأن إحراز تقدم على المدى القصير في عملية السلام بأوكرانيا".

وأوضح أن مواقف كييف وموسكو لا تزال متعارضة إلى حد كبير، مضيفا: "أخشى أن نشهد استمرار هذه الحرب لفترة أطول على الأقل".

قال الرئيس ترامب، إنه سيضطر لإجراء مفاوضات تسوية النزاع في أوكرانيا بنفسه، نظرا لـ"مستوى العداء العال جدا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي".

وأوضح: أنه لعقد قمة ثلاثية ستكون هناك محادثات، سواء سميتها قمة أم لا، لكنني على الأرجح سأضطر لذلك، إنهما يكره كل منهما الآخر بشدة لدرجة أنهما يكادان لا يستطيعان التحادث معا، إنهما غير قادرين على التحادث معا".

يذكر أن ترامب اجتمع مع بوتين في ولاية ألاسكا يوم 15 أغسطس الماضي، وبعد ذلك مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في واشنطن يوم 18 أغسطس.