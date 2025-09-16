نتنياهو: أقليات مسلمة متطرفة تضغط على حكومات أوروبية ضدنا

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن اقتصاد إسرائيل قوي جدا ويذهل العالم، مؤكدا أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بقوتها وسلاحها.

وأشار نتنياهو، إلى أن اقتصاد إسرائيل ابتكاري وقوي واجتاز أزمتين عالميتين وكذلك حرب السنتين، موضحا أن "مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يرتفع وتنخفض الديون ولذلك اقتصادنا صامد جدا.. لا يوجد تراجع في الاقتصاد بل هناك زيادة في تدفق الاستثمارات".

وأكد نتنياهو، أن هناك فرصة كبيرة أمام المستثمرين للانضمام إلى إسرائيل، مضيفا "علينا بناء اقتصاد أسلحة يضاهي أفضل صناعات الأسلحة في العالم، علينا بناء صناعة سلاح تتجاوز كل القيود الدولية وتوفر الأمن لإسرائيل".

وادّعى نتنياهو، أن "هناك حكومات في أوروبا تضغط عليها أقليات مسلمة متطرفة بسبب الدعاية المتزايدة ضدنا".