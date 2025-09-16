الأمم المتحدة: هناك تقارير تفيد بتدمير أحياء كاملة في غزة بالتفجيرات

وكالات

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان، الثلاثاء، التدمير المفرط للبنية التحتية المدنية الذي تمارسه إسرائيل في مدينة غزة.

وأعرب المكتب الأممي، عن قلقه إزاء تكثيف القصف العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة، موضحا أن الفلسطينيين يُجبرون على مغادرة مدينة غزة بأعداد كبيرة في ظل استمرار الهجمات.

وأوضح المكتب الأممي الحقوقي، أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية وخياما ومدارس، مشيرا إلى أن التقارير تفيد بتدمير أحياء كاملة في غزة بالتفجيرات.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 68 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه إذا لم تطلق حركة حماس سراح الأسرى وتسلم سلاحها "فسوف ندمر مدينة غزة".

وحرض وزير الدفاع الإسرائيلي على تكثيف العملية العسكرية في غزة، قائلًا: "يجب التحرك بكل قوة في غزة لإلحاق الضرر بالعدو من أجل حماية جنودنا".