نتنياهو: إذا كان لديك هاتف محمول فأنت تحمل قطعة من إسرائيل (فيديو)

04:08 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن كل شخص يملك هاتفًا محمولًا هو في الواقع يحمل جزءًا من إسرائيل بين يديه.

وأشاد بفخر، خلال لقائه وفدًا من الكونجرس الأمريكي في القدس المحتلة، إلى قدرات إسرائيل في إنتاج الأدوية والأسلحة والتقنيات المرتبطة بالهواتف، وفق قوله.

وأضاف نتنياهو: "على الأمريكيين أن يدركوا حجم الفوائد التي يحصلون عليها من إسرائيل"، مشيرًا إلى الهواتف المحمولة والأدوية والمواد الغذائية.

وعلق نتنياهو على قيام بعض الدول الأوروبية بفرض قيود على شحنات الأسلحة إلي إسرائيل، قائلًا:"بعض الدول أوقفت شحنات مكونات الأسلحة، لكن هل يمكننا الخروج من هذا الوضع؟ نعم، نستطيع. فنحن نجيد إنتاج الأسلحة".

وتابع: "كما هو الحال في مجال الاستخبارات التي نتقاسمها مع الولايات المتحدة، فإن جزءا كبيرًا من معلوماتكم الاستخباراتية مصدره إسرائيل، وأنظمة الأسلحة لدينا نتشاركها أيضًا مع الولايات المتحدة".

بنيامين نتنياهو إسرائيل القدس
