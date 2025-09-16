إعلان

حماس: العملية العسكرية بغزة فصل جديد من الإبادة

03:33 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

حركة المقاومة الإسلامية

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن عملية الاحتلال الصهيوني بمدينة غزة، فصل جديد من فصول حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وذكرت حماس، في بيان اليوم الثلاثاء، أن جرائم الاحتلال تجري تحت غطاء سياسي وعسكري مكشوف من الإدارة الأمريكية، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن نتائج هذا العدوان.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تعتبر شريكًا أساسيا في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات ومواقف مسؤولة وحاسمة، والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية والإنسانية تجاه غزة وشعبها.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 68 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.

