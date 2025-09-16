بعد 5 سنوات من الحادث.. توقيف مالك سفينة انفجار مرفأ بيروت في أوروبا

وكالات

أفادت وكالة فرانس برس "أ ف ب"، اليوم الثلاثاء، بتوقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بمطار صوفيا في بلغاريا.

وقال مصدر قضائي بلغاري للوكالة، فضل عدم الكشف عن هويته، إن مالك السفينة الذي يُدعى إيجور جريتشوشكين أُوقف لدى وصوله من بافوس (قبرص) تنفيذًا لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

والنشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول تُعد بمثابة "طلب موجَّه إلى أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لتحديد موقع شخص مطلوب وتوقيفه تمهيدًا لتسليمه"، أو لاتخاذ إجراء قانوني بحقه.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت السلطات اللبنانية أن الروسي القبرصي إيجور جريتشوشكين، البالغ من العمر 48 عامًا، هو مالك سفينة "روسوس" التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم وخُزّنت في مرفأ بيروت، قبل أن تنفجر في الرابع من أغسطس 2020، مسببةً مقتل أكثر من 200 شخص وخسائر مادية جسيمة.