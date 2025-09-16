إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء مرحلة أخرى من "عربات جدعون 2"

11:52 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه بدأ الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية "عربات جدعون 2" في قلب مدينة غزة.

وذكر الجيش، أن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية في مدينة غزة والثالثة ستلتحق بهما قريبًا، موضحًا أن هدف العملية في مدينة غزة تدمير البنية التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش بدأ عملية حاسمة في غزة، معلنَا الدخول في مرحلة حاسمة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 60 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الاثنين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن غزة "تحترق"، محذرًا من أن تل أبيب "لن تتراجع".

وزعم كاتس، أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، ويقاتل الجنود بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس. لن نتوقف ولن نتراجع حتى ننجز مهمتنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي عربات جدعون 2 قلب مدينة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر