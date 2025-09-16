

وكالات

بالرغم من إعلان جيش الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بدء العملية البرية في مدينة غزة، إلا أنه لا يوجد أي تغيير في المسار العملياتي الإسرائيلي بريا حتى هذه الساعة في عمق المدينة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن هذه الليلة كانت الأعنف من حيث القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، إذ أن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.

ولم يتوقف القصف على مدينة غزة منذ ساعات بمشاركة مروحيات إسرائيلية ومقاتلات، إلى جانب القصف المدفعي.

ولا يوجد على الأرض أي تقدم جديد للجيش الإسرائيلي باستثناء بعض الأحياء التي توغل في أطرافها منذ أسابيع مثل الزيتون والشجاعية، ولكنه لم يتعمق في مناطق مثل مخيم الشاطئ والرمال وتل الهوى.

وتضغط إسرائيل على سكان غزة في الجزء الغربي من المدينة خلال القصف لدفعهم نحو الجنوب، وفقا لسكاي نيوز.

كان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر في وقت سابق نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

وصرّح مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس"، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".