اتجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، وسط تقارير عن هجمات كبيرة في غزة.

وأعلنت هيئة عائلات المختطفين، أنه في ضوء التقارير الفلسطينية عن هجمات واسعة النطاق في مدينة غزة ودخول الدبابات إلى قلب المدينة، اتجهت عائلات الأسرى إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع غزة بالقدس.

وذكرت الهيئة أنه من بين المشاركين: عيناف تسنجاوكر والدة الأسير ماتان تسنجاوكر، وأوفير بريسلافسكي والد الأسير روم بريسلافسكي، وعنات إنجرست والدة الأسير ماتان إنجرست.

وكتبت عنات إنجرست والدة ماتان إنجرست، على شبكة "إكس": "ابني ماتان موجود في المنطقة التي تعرضت للقصف".

وأضافت: "لن أدع هذه تكون ليلته الأخيرة، أنا في طريقي إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس. تعالوا معي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بسقوط عشرات الشهداء والجرحى في غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تزايد القلق من الوضع الإنساني الكارثي.