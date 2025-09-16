ترامب متوعدًا حماس: لا تخرجوا الرهائن فوق الأرض

وكالات:

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة حماس من مغبة نقل الرهائن "فوق الأرض" لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي العنيف الجاري الآن بغزة.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه قرأ تقريرًا إخباريًا بهذا الشأن، مضيفًا: "آمل أن يعرف قادة حماس ما الذي يوقعون أنفسهم فيه إذا فعلوا شيئًا كهذا".

ووصف ترامب هذا الفعل المزعوم بأنه "فظاعة إنسانية لم يشهد مثيلها سوى قلة من الناس من قبل"، واختتم منشوره بتهديد صريح: "لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات ستُلغى. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".

وبدأ جيش الاحتلال الإثنين هجومًا عنيفًا وواسع النطاق على مدينة غزة، تركز بشكل خاص في شمالي شرق وشمالي غرب المدينة، وسط قصف مدفعي كثيف ونيران برية مصحوبة بقنابل مضيئة.

ونقل موقع "واللا" عن هيئة الأركان الإسرائيلية أن العملية الجارية هي "بداية لهجوم مكثف بنيران متنوعة"، فيما أكد مصدر عسكري أن الجيش ما يزال في المراحل الأولى من العملية، مشيراً إلى وجود "مجموعة كبيرة من الأهداف" قيد التنفيذ.

وبحسب شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، فإن ما يجري يمثل انطلاقة لعملية عسكرية قوية ومتواصلة ضد ما وُصفت بالأهداف الإرهابية، وسط استعدادات لاحتمال توسيع نطاق العملية لتشمل خطة أوسع قد تصل إلى احتلال مدينة غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أعلن "أنه في حال لم يكن ممكنا تحقيق شروط إنهاء الحرب في غزة بالطرق الدبلوماسية، فإن تحقيقها بعملية عسكرية سيكون واجبًا".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل لن تتأثر، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنه لم يكن سعيدا بالطريقة التي جرت بها الأمور في العاصمة القطرية الدوحة.