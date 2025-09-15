إعلان

المستشار الألماني يغالب دموعه وهو يتحدث عن "جرائم النازيين في حق اليهود"

10:20 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

أعرب المستشار الألماني عن شعوره بالصدمة حيال ما اعتبره عودة لتأجيج معاداة السامية في بلاده مرة أخرى.

جاء ذلك خلال حضوره مراسم إعادة افتتاح كنيس "رايشنباخ شتراسه" في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا حيث بدا وكأنه يغالب دموعه وتقطع صوته أثناء إلقاء كلمته التي استذكر فيها ما وصفه بـ " الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها النازيون بحق يهود".

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي :"أريد أن أقول لكم كم يخجلني ذلك، كمستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وكألماني، وكابن لجيل ما بعد الحرب، كطفل نشأ على أن شعار لن يتكرر أبدا واجب والتزام ووعد".

وأضاف ميرتس:" على مدار فترة طويلة، أغمضنا أعيننا في السياسة والمجتمع عن حقيقة أن جزءًا كبيرًا من الذين جاؤوا إلى ألمانيا في العقود الأخيرة نشأوا في بلدان يُعتبر فيها العداء للسامية عقيدة رسمية للدولة، ويُلقَّن الأطفال فيها كراهية إسرائيل".

وأعرب ميرتس عن أمنيته في أن "يعيش اليهود في ألمانيا يومًا ما مرة أخرى دون الحاجة إلى حماية الشرطة"، مضيفًا: "يجب ألا نعتاد حقيقة أن ذلك كان ضروريًا على ما يبدو منذ عقود". وأكد: "من هذا المكان أعلن باسم الحكومة الاتحادية بأكملها الحرب على كل أشكال معاداة السامية، القديمة والجديدة، في ألمانيا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريدريش ميرتس النازية اليهود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أمن جماعي ومصير مشترك ورفض للتهجير".. ننشر نص البيان الختامي لقمة الدوحة