كتب- محمد جعفر:

أعرب رئيس جمهورية المالديف محمد المعز، عن رفض بلاده القاطع للاعتداء الإسرائيلي السافر على دولة قطر، واصفاً هذا الاعتداء بـ"الجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف المعز خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بالدوحة، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المدنيين الأبرياء في غزة، مشدداً على أن هذه الوحشية الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة بأسرها.

وأكد أن إسرائيل تتصرف بكل صلف وجرأة بعد أن أمنت لنفسها الإفلات من العقاب، محذراً من أن الهجوم على قطر هو بمثابة هجوم على الجميع.

كما أعرب رئيس المالديف عن كامل دعم بلاده لحكومة وشعب قطر الشقيقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته بمحاسبة إسرائيل ووقف هذه الانتهاكات المستمرة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

