حماس: شعبنا ومقاومته ماضون في الدفاع عن أرضهم

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مواصلة جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على مدينة غزة جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية.

وأضافت حماس، في بيان اليوم الاثنين، أن العدوان على مدينة غزة يتواصل في ظل عجز دولي فاضح وغياب محاسبة مرتكبيها.

وذكرت أن "رهان العدو على المجازر والتجويع لتركيع شعبنا رهان أثبت فشله على مدار عامين من العدوان"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة ماضون في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم.

وشددت الحركة، على أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه البشعة بحق أطفالنا ونسائنا، موضحة أن مجرم الحرب نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال)، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير جنوده الأسرى في غزة.

وتابعت حماس: "لن تفلح سياسة نتنياهو الإجرامية في استرجاع أسراه عبر القتل والقصف والتدمير".