إعلان

رئيس جيبوتي: قصف الدوحة جريمة لا تسقط بالتقادم وصفعة في وجه الصمت الدولي

05:27 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد جعفر:

أدان رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياه بأنه "اعتداء غادر لا يستهدف مدينة بعينها، بل يمثل اعتداءً على كل عربي ومسلم وتحديًا صارخًا للقوانين الدولية".

وأكد رئيس جيبوتي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، أن القصف ليس حادثًا عابرًا، بل صفعة مدوية في وجه الصمت الدولي، وكشف فاضح لطبيعة المشروع الاحتلالي الإسرائيلي البغيض، مشددًا على أن هذه الجريمة "لن تسقط بالتقادم"، ويجب فتح تحقيق دولي عاجل بشأنها.

وأضاف أن "الأمة العربية والإسلامية مطالبة اليوم بالتحرك كجسد واحد"، مؤكدًا أن "الكرامة والسيادة ليستا موضوعًا للتجزئة أو التفاوض".

وختم بالقول: "من يقصف عاصمة عربية آمنة يتحدى الأمة بأسرها، ومن يصمت يمنح الضوء الأخضر للعدوان القادم".

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيبوتي قمة الدوحة قطر إسرائيل إسماعيل عمر جيله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
"أمن جماعي ومصير مشترك ورفض للتهجير".. ننشر نص البيان الختامي لقمة الدوحة
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم