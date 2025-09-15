كتب- محمد جعفر:

أدان رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياه بأنه "اعتداء غادر لا يستهدف مدينة بعينها، بل يمثل اعتداءً على كل عربي ومسلم وتحديًا صارخًا للقوانين الدولية".

وأكد رئيس جيبوتي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، أن القصف ليس حادثًا عابرًا، بل صفعة مدوية في وجه الصمت الدولي، وكشف فاضح لطبيعة المشروع الاحتلالي الإسرائيلي البغيض، مشددًا على أن هذه الجريمة "لن تسقط بالتقادم"، ويجب فتح تحقيق دولي عاجل بشأنها.

وأضاف أن "الأمة العربية والإسلامية مطالبة اليوم بالتحرك كجسد واحد"، مؤكدًا أن "الكرامة والسيادة ليستا موضوعًا للتجزئة أو التفاوض".

وختم بالقول: "من يقصف عاصمة عربية آمنة يتحدى الأمة بأسرها، ومن يصمت يمنح الضوء الأخضر للعدوان القادم".

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا