ميدفيديف: حماية الناتو لأجواء أوكرانيا "إعلان حرب" ضد روسيا

وكالات

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس السابق، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، من أن موسكو ستعتبر قيام قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحماية المجال الجوي الأوكراني بمثابة "إعلان حرب".

وقال ميدفيديف، في منشور على قناته بمنصة "تيليجرام"، إن "تنفيذ الفكرة الاستفزازية لكييف وغيرها من الحمقى بإقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، والسماح لدول الناتو بإسقاط مسيّراتنا، يعني شيئًا واحدًا فقط، وهو: حرب الناتو مع روسيا".

وجاءت تصريحات السياسي البارز تعليقًا على قيام حلف الناتو بنشر طائرات مقاتلة إضافية على طول حدوده الشرقية، وذلك بعدما اخترقت مسيرات روسية المجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي.

كما هدد ميدفيديف، بأن روسيا سترد في حال تم تسليم الأصول المجمدة التابعة لها في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، كجزء من قرض تعويضات.