العاهل الأردني خلال قمة الدوحة: أمن قطر من أمننا

04:36 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن أمن قطر هو أمن الأردن واستقرارها من استقرارنا، مشدداً على دعم بلاده المطلق للدوحة وإدانة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدفها.

وقال خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، "نقف مع قطر بكل إمكانياتنا وندعم أي خطوة لحماية أمنها".

وأضاف الملك عبد الله الثاني أن العدوان على قطر يثبت أن التهديد الإسرائيلي ليس له حدود، داعياً إلى أن يكون رد القمة "واضحاً وحاسماً" على هذا الاعتداء، بما يحفظ سيادة الدول العربية والإسلامية.

وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، شدد العاهل الأردني على أن إسرائيل تمادت في أفعالها بالضفة الغربية على نحو يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين، محذراً من خطورة استمرار السياسات الإسرائيلية على الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن القمة الحالية "لا بد أن تخرج بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر، ووقف الحرب على غزة ومنع تهجير الشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي مشترك لوقف الانتهاكات.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

