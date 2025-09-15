إعلان

الجامعة العربية خلال قمة الدوحة: الاعتداء الإسرائيلي على قطر تجاوز كل الحدود

04:27 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر تجاوز كل الحدود، واصفًا إياه بالتصعيد الخطير وغير المقبول.

وقال الأمين العام، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، إن الاجتماع "ليس فقط للتضامن مع قطر وإنما لتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي للتوقف عن الصمت تجاه سلوك دولة مارقة أشعلت المنطقة".

وأضاف أن "الهجوم على الآمنين والمفاوضين والوسطاء ليس من الشجاعة أو الشرف في شيء، بل هو خسة وجبن"، محذرًا من أن استمرار مثل هذه السياسات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

كما دعا الأمين العام إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، مطالبًا "كل صاحب ضمير بالتضامن من أجل ملاحقة مجرمي الحرب المتهمين بالإبادة في غزة ومنتهكي سيادات الدول".

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة الدول العربية دولة قطر قمة الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم