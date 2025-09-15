كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر تجاوز كل الحدود، واصفًا إياه بالتصعيد الخطير وغير المقبول.

وقال الأمين العام، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، إن الاجتماع "ليس فقط للتضامن مع قطر وإنما لتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي للتوقف عن الصمت تجاه سلوك دولة مارقة أشعلت المنطقة".

وأضاف أن "الهجوم على الآمنين والمفاوضين والوسطاء ليس من الشجاعة أو الشرف في شيء، بل هو خسة وجبن"، محذرًا من أن استمرار مثل هذه السياسات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

كما دعا الأمين العام إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، مطالبًا "كل صاحب ضمير بالتضامن من أجل ملاحقة مجرمي الحرب المتهمين بالإبادة في غزة ومنتهكي سيادات الدول".

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.