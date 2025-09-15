وفاة 25 سودانيا بالكوليرا في دارفور خلال 48 ساعة



الخرطوم- (د ب أ)

أعلنت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان وفاة 25 شخصا خلال 48 ساعة في إقليم دارفور في غربي البلاد .

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" اليوم الاثنين عن المتحدث باسم المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور آدم رجال قوله ، في بيان صحفي ، إن 12 شخصا توفوا بالكوليرا أول أمس السبت و13 شخصا توفوا أمس الأحد.

وأكد ارتفاع العدد التراكمي للإصابات منذ تفشي الكوليرا إلى11 ألفا و733 حالة، منها 454 حالة وفاة، مشيرا إلى أن المناطق التي شهدت أعلى معدلات تفشي الكوليرا هي طويلة، /60 كيلومترا غربي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور/، بإجمالي 5417 حالة إصابة منذ تفشي المرض، بما في ذلك 78 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث أن المنطقة سجلت 58 حالة إصابة جديدة يوم أمس، مؤكدا استمرار الوباء في الانتشار في مناطق أخرى بدارفور في جبل مرة وزالنجي بوسط دارفور، ونيالا ومخيمات النازحين بجنوب دارفور.

وحذر من أن مرض الكوليرا ينتشر بمعدلات غير مسبوقة في ظل نقص الإمدادات الطبية والخدمات الأخرى في مراكز العزل وانعدام المحاليل الوريدية في بعض المراكز.

وذكر أن المنظمات الإنسانية والمتطوعين المحليين وغرف الطوارئ والسلطات المحلية يبذلون جهودا جبارة لمكافحة المرض لكن لا تزال هناك صعوبات وتحديات كبيرة بسبب تزايد معدلات الإصابة، بالإضافة إلى الملاريا وسوء التغذية بين الأطفال والجوع.

وتابع قائلا "تُهدد هذه التحديات حياة الناس، وتُمثل كابوسا وكارثة إنسانية منسية يتجاهلها المجتمع الدولي في بلد مزقته الحرب والمجاعة والأمراض والأوبئة ونقص الغذاء" ، داعيا المنظمات الإنسانية، وخاصة منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المعنية إلى بذل جهود أكبر للوقاية من هذه الحالة الصحية والإنسانية الطارئة التي تواجه المجتمعات السودانية في مناطق النزوح.

ويعاني إقليم دارفور منذ يونيو/ حزيران الماضي من تفشي غير مسبوق لوباء الكوليرا، وفقا لتقارير منظمات إنسانية وكيانات مدنية.