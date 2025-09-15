إعلان

الرئيس اللبناني يغادر إلى قطر للمشاركة فى القمة العربيةـ الإسلامية الطارئة

09:39 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون

بيروت- (أ ش أ)


غادر الرئيس اللبنانى جوزيف عون، مطار رفيق الحريرى الدولى صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى الدوحة ليترأس وفد بلاده فى مؤتمر القمة العربية - الإسلامية الطارئة للبحث فى الاعتداء الإسرائيلى على دولة قطر.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان لدى قطر فرح بري، ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة لبنان في المؤتمر الذي يفتتح بعد ظهر اليوم في الدوحة.

