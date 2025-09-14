بدعوة من السيسي.. ملك إسبانيا وزوجته يزوران القاهرة يوم 16 سبتمبر

وكالات

يستعد ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا، لزيارة مصر في الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإسبانية، يرافق الملكين في هذه الزيارة وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، في خطوة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر وإسبانيا، والتي شهدت تطورا ملحوظا بعد زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا في فبراير الماضي.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين، بالإضافة إلى تعميق التعاون الإنساني.

ومن المقرر، وفق البيان، أن يستقبل الرئيس السيسي وزوجته الملك والملكة في قصر الاتحادية بمراسم استقبال رسمية.

وسيشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية لاستعراض مشاريع اقتصادية وثقافية وعلمية إسبانية في القاهرة والأقصر، بما في ذلك زيارة البعثات الأثرية التي ترعاها إسبانيا.

وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، سيشهد البرنامج عقد منتدى الأعمال الإسباني المصري، الذي يهدف إلى دفع العلاقات التجارية بين البلدين إلى آفاق جديدة، مما يعكس التزام الجانبين بتطوير شراكتهما الاستراتيجية.