رسالة مهمة من حماس إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

08:52 م الأحد 14 سبتمبر 2025

القمة العربية الإسلامية

وكالات

وجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس، رسالة إلى القمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بالشروع في اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت حماس، في بيان لها اليوم الأحد، "ندعو للشروع بشكل جماعي في إجراءات عاجلة تهدف لوقف حرب الإبادة في غزة عبر تشكيل تحالف عربي دولي للضغط على الاحتلال وداعميه".

ودعت حماس القمة العربية الإسلامية لاستخدام كل أوراق الضغط العربية، بما فيها تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك واستخدام سلاح النفط وفرض عقوبات عربية على الاحتلال، مع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وخلال الرسالة دعت حماس وزراء الخارجية العرب لاعتماد استراتيجية موحدة لحماية القدس من التهويد والأقصى من التقسيم والضفة الغربية من الضم والتهجير والاقتلاع.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الأحد، إن مسودة البيان الختامي للجلسة التحضيرية للقمة العربية الإسلامية في قطر لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، لم تذكر أي خطوات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل

وأشار البيان إلى أن مشروع المسودة التي سينظر فيها رؤساء الدول العربية والإسلامية غدا الاثنين، خلال القمة، أدان الهجوم الإسرائيلي ووصفه بأنه تصعيد مزعزع للاستقرار، مؤكدا معارضة الدول خطط إسرائيل لفرض واقع جديد في المنطقة.

وأوضحت رويترز، أن من الوارد أن تتغير مسودة البيان الختامي للجلسة التحضيرية قبل اجتماع قادة الدول العربية الإسلامية غدا الاثنين في الدوحة.

وانطلقت اليوم الأحد، القمة الطارئة لأعضاء جماعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لصياغة مشروع قرار ينظر فيه قادة الدول خلال قمة الاثنين.

وصرّح الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لصحيفة "الشرق الأوسط، بأن القمة رسالة مفادها أن "قطر ليست وحدها وأن الدول العربية والإسلامية تقف إلى جانبها".

القمة العربية الإسلامية قمة الدوحة حماس
