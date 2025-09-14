وكالات

وقعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة كبيرة من متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين ورجال الشرطة الاسبانيون في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقًا لوكالة رويترز، أسفرت الواقعة عن توقف سباق اسبانيا للدراجات في مدريد اليوم الأحد، وذلك بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين مؤيدين للفلسطينيين.

أفادت الوكالة بأن متظاهرون متضامنون مع فلسطين أوقفوا سباق طواف إسبانيا بعد قطع الطريق الرئيسي وسط مدريد أمام احتجاجا على المشاركة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة رويترز أن السباق توقف إثر اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مؤيدين للفلسطينيين.