اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في إسبانيا بسبب مشاركة إسرائيل في سباق الدراجات

08:40 م الأحد 14 سبتمبر 2025

سباق اسبانيا للدراجات

background

وكالات

وقعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة كبيرة من متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين ورجال الشرطة الاسبانيون في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

ووفقًا لوكالة رويترز، أسفرت الواقعة عن توقف سباق اسبانيا للدراجات في مدريد اليوم الأحد، وذلك بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين مؤيدين للفلسطينيين.

أفادت الوكالة بأن متظاهرون متضامنون مع فلسطين أوقفوا سباق طواف إسبانيا بعد قطع الطريق الرئيسي وسط مدريد أمام احتجاجا على المشاركة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة رويترز أن السباق توقف إثر اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مؤيدين للفلسطينيين.

سباق اسبانيا للدراجات إسبانيا شرطة إسبانيا غزة فلسطين
