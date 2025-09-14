إعلان

قطر: الهجوم الإسرائيلي البربري لن يثنينا عن جهودنا لوقف الحرب بغزة

05:26 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

وكالات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي الهمجي لن يثني الدوحة عن بذل الجهود مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب الظالمة على غزة.

وأكد بن عبد الرحمن، خلال كلمته في الجلسة التحضيرية للقمة العربية الإسلامية في الدوحة، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تصعيد خطير يهدد السلم والأمن الإقليمي ويقوض جهود التهدئة.

وأوضح بن عبد الرحمن، أن الهجوم الإسرائيلي هو اعتداء على مبدأ الوساطة وعلى كل ما تمثله الدبلوماسية، مؤكدا أن قطر ستواجه أي تهديد لها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية القطري، على أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة سابقة خطيرة يجب مواجهتها بكل قوة وحزم، مشيرا إلى ضرورة عدم السكوت إزاء العدوان الإسرائيلي البربري.

