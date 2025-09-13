إعلان

وزير إسرائيلي عن الهجوم على قطر: من لم نصل إليه الآن سنصل إليه في المرة القادمة

11:21 م السبت 13 سبتمبر 2025

إيلي كوهين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشأن الهجوم على قطر، السبت، إن من لم يصل إليه جيش الاحتلال الآن سيصل إليه في المرة القادمة.

وأكد كوهين، على أن الهجوم على قطر خطوة ستدعم صفقة الأسرى لأن كل واحد من قادة حماس يعلم أن هناك ساعة رملية فوق رأسه.

وعقب الهجوم، وجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة تحذيرية إلى قطر، قائلا: "أقول لقطر ولكل الدول التي تؤوي (إرهابيين) إما أن تطردوهم أو تقدموهم للمحاكمة لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعل نحن"، وفق تعبيره.

واتهم نتنياهو، قطر بأنه "توفر مأوى وتؤمن ملاذا للإرهابيين وهي تمول حماس وتمنح قادتها فيلات فاخرة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في العاصمة القطرية، يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص ونجاة كبار قادة الحركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيلي كوهين قمة النار تفجيرات قطر هجوم إسرائيل على قطر مقر حماس في قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد ساعات من انطلاقها.. إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام