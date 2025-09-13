وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشأن الهجوم على قطر، السبت، إن من لم يصل إليه جيش الاحتلال الآن سيصل إليه في المرة القادمة.

وأكد كوهين، على أن الهجوم على قطر خطوة ستدعم صفقة الأسرى لأن كل واحد من قادة حماس يعلم أن هناك ساعة رملية فوق رأسه.

وعقب الهجوم، وجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة تحذيرية إلى قطر، قائلا: "أقول لقطر ولكل الدول التي تؤوي (إرهابيين) إما أن تطردوهم أو تقدموهم للمحاكمة لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعل نحن"، وفق تعبيره.

واتهم نتنياهو، قطر بأنه "توفر مأوى وتؤمن ملاذا للإرهابيين وهي تمول حماس وتمنح قادتها فيلات فاخرة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في العاصمة القطرية، يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص ونجاة كبار قادة الحركة.