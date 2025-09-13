إعلان

تركيا.. اعتقال رئيس بلدية معارض في إطار قضايا فساد

01:42 م السبت 13 سبتمبر 2025

الشرطة التركية

إسطنبول- (د ب أ)

أفاد تقرير إخباري، اليوم السبت، بأن النيابة العامة في مدينة اسطنبول التركية فتحت تحقيقا يتعلق بـ "الرشوة" و"التلاعب في المناقصات"، في بلدية "بيرم باشا" بالمدينة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن النيابة العامة أصدرت مذكرات توقيف بحق 48 مشتبها فيهم، وبينهم رئيس بلدية "بيرم باشا"، حسن موتلو، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

"وبيرم باشا" أحد أحياء اسطنبول، ويقع على الجهة الأوروبّية من المدينة.

