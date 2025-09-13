الحوثيون يعلنون المسؤولية عن هجوم على إسرائيل بصاروخ متعدد الرؤوس



تل أبيب- (د ب أ)

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية ضد إسرائيل وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفة عدة أهداف في يافا المحتلة.

وأشارت إلى أن" العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ" بحسب وكالة سبأ للأنباء النسخة الحوثية .

وأضافت "أن عملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن خلال الليل.

وهرع سكان تل أبيب ومدن أخرى إلى الملاجئ. ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار كبيرة. ويأتي هذا بعد سلسلة من الهجمات الأخيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ من اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن بشكل متكرر صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، مؤكدة أن هذه الخطوة للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

واستهدفت هجمات الحوثيين مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب ومطار رامون في جنوب إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية في اليمن، قالت إنها تستهدف مواقع مرتبطة بعمليات عسكرية للحوثيين.

وفي أحدث غارة جوية إسرائيلية في اليمن يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون مقتل 35 شخصا على الأقل. في أواخر أغسطس/آب، قتل قادة من الحوثيين، ومن بينهم رئيس وزرائهم وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية.