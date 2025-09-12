أمريكا تعلن فرض عقوبات على وزير المالية السوداني

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إدراج وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ضمن المشمولين بالعقوبات الجديدة المتعلقة بالسودان.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان له، إنه تم أيضًا إدراج لواء البراء بن مالك، وهو جماعة إسلامية سودانية مسلحة، ضمن المشمولين بالعقوبات الجديدة المتعلقة بالسودان.

ويعاني السودان من حرب أهلية اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، ما أسفر عن مقتل الألاف ونزوح الملايين.