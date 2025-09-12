إعلان

أمريكا تعلن فرض عقوبات على وزير المالية السوداني

10:50 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إدراج وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ضمن المشمولين بالعقوبات الجديدة المتعلقة بالسودان.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان له، إنه تم أيضًا إدراج لواء البراء بن مالك، وهو جماعة إسلامية سودانية مسلحة، ضمن المشمولين بالعقوبات الجديدة المتعلقة بالسودان.

ويعاني السودان من حرب أهلية اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، ما أسفر عن مقتل الألاف ونزوح الملايين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخزانة الأمريكية وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم فرض عقوبات على وزير المالية السوداني السودان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام