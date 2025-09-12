إعلان

إصابة شخصين في عملية طعن بفندق قرب القدس

02:52 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

عملية طعن بفندق قرب القدس

(د ب أ)

أصيب شخصان، أحدهما بجروح متوسطة إلى خطيرة، والآخر بجروح طفيفة، في حادث طعن وقع صباح اليوم الجمعة، داخل قاعة الطعام في فندق تسوبا في تلال القدس.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى اشتباه أولي في أن الحادث "هجوم إرهابي"، وقالت إن المشتبه به موظف بالفندق، وهو من سكان مخيم شعفاط للاجئين، القريب من القدس، وقد اعتقل ويخضع حاليا للتحقيق من قل الأجهزة الأمنية، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن منفذ الهجوم تم تحييده في موقع الحادث على يد شرطي خارج الخدمة كان يقيم في الفندق، إلى جانب أحد المدنيين.

